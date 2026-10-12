#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Оқиғалар

Ақордада Бельгия Королі Филипп пен Патшайым Матильданы ресми қарсы алу рәсімі өтті

Ақордада Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Бельгия Королі Филипп пен Патшайым Матильданы ресми қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 12:19 Сурет: akorda.kz
Ақордада Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Бельгия Королі Филипп пен Патшайым Матильданы ресми қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәртебелі меймандардың құрметіне Әскери әуе күштерінің тікұшақтары Қазақстан мен Бельгияның мемлекеттік туларын желбіретіп, Ақорда алдынан ұшып өтті.

Салтанатты рәсім барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Король Филипп бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт бергеннен кейін Президенттік оркестр екі елдің мемлекеттік әнұрандарын орындады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия Королі Филипп пен Патшайым Матильдамен шағын құрамда келіссөз жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:26, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильдамен келіссөз жүргізді
Тоқаев Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды
21:54, 11 қазан 2026
Тоқаев Бельгиялықтар королі Филипп пен патшайым Матильданы қарсы алды
Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға келеді
13:31, 10 қазан 2026
Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Бүгін
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Бүгін
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Бүгін
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
13:40, Бүгін
Михаил Кравец из "Барыса" сохранил своё предыдущее место в рейтинге тренеров КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: