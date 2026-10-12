Ақордада Бельгия Королі Филипп пен Патшайым Матильданы ресми қарсы алу рәсімі өтті
Сурет: akorda.kz
Ақордада Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Бельгия Королі Филипп пен Патшайым Матильданы ресми қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәртебелі меймандардың құрметіне Әскери әуе күштерінің тікұшақтары Қазақстан мен Бельгияның мемлекеттік туларын желбіретіп, Ақорда алдынан ұшып өтті.
Салтанатты рәсім барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Король Филипп бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт бергеннен кейін Президенттік оркестр екі елдің мемлекеттік әнұрандарын орындады.
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