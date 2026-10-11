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Қоғам

Тоқаев Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды

Тоқаев Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 21:54 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Король Филипп пен Патшайым Матильданы елорда әуежайынан қарсы алды.

Тоқаев Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 21:54

Сурет: akorda.kz

Тоқаев Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 21:54

Сурет: akorda.kz

Қазақстан Республикасы Әскери әуе күштерінің ұшақтары мемлекет шекарасынан Астанаға дейін Король мен Патшайым мінген бортқа қапталдаса ұшты.

Мәртебелі меймандарды салтанатты түрде қарсы алу үшін ұшу алаңында Құрмет қарауылы ротасы мен Президенттік оркестр сап түзеді.

Тоқаев Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 21:54

Сурет: akorda.kz

Тоқаев Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 21:54

Сурет: akorda.kz

Тоқаев Бельгиялықтар Королі Филипп пен Патшайым Матильданы қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 21:54

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Бельгиялықтар королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға келетінін хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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