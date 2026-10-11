"Жаңбыр жауып, тұман түседі". Дүйсенбіде еліміздің 16 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Қарағандыда 12 қазанда түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Түнде және таңертең Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, орталығында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 12 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Атырау облысының шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда 12 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда 12 қазанда түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және таңертең Ақмола облысының батысында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Көкшетауда 12 қазанда күндіз оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және таңертең Ақтөбе облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде 12 қазанда түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және таңертең Солтүстік Қазақстан облысының батысында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Петропавлда 12 қазанда күндіз оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Қызылорда облысы бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 12 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Абай облысының солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Семейде 12 қазанда түнде және таңертең тұман түсетіні болжанады.
Түнде және таңертең Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, орталығында шығыстан, оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда 12 қазанда түнде кей уақыттарда тұман түседі деп күтіледі. Күндіз шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с.
Түнде және таңертең Қостанай облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Күндіз Жетісу облысының шығысында, таулы аудандарында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, облыстың таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің Алакөл көлдері аудандарындағы екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23-28 м/с дейін жетеді. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы және тау бөктерлі аудандарында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, тұман түседі, кей уақыттарда нөсер жаңбыр болады деп күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы және тау бөктерлі аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Шымкентте 12 қазанда кей уақыттарда жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түркістанда 12 қазанда кей уақыттарда жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр жауады, күндіз найзағай ойнайды, ал облыстың таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың таулы аудандарында оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Таразда 12 қазанда жаңбыр жауады, күндіз найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түнде және таңертең Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Павлодарда 12 қазанда түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Өскеменде 12 қазанда түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері бүгін, 2026 жылғы 11 қазанда еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлауы мүмкін екенін ескерткен болатын.