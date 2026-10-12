Астанада ер адам сабақтан шыққан мекеп оқушысын аңдыған
Астана тұрғыны Threads әлеуметтік желісінде алаңдатарлық жазба жариялады. Оның айтуынша, 2026 жылғы 9 қазанда Көктал саябағы маңында сабақтан шыққан мектеп оқушысын күдікті ер адам аңдыған.
"Қара көзілдірік таққан ер адам да автобусқа мінді. Қызымның соңынан түсіп қалды. Қызым қаша бастағанда, әлгі ер адам да оның артынан жүгірген. Ақыры қызым үйінің кіреберісіне жүгіріп кіріп, есікті жауып үлгерді", – деп жазды ата-анасы.
Оқиға мұнымен аяқталмаған. Әйелдің айтуынша, кейін қыз сол ер адамды үйдің ауласынан тағы көрген. Бұл жолы ол басқа баланың соңынан жүрген көрінеді. Қазір мектеп оқушысы үйден жалғыз шығуға қорқады.
Астана қаласы Сарыарқа ауданының полиция басқармасы күдіктіні іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатқанын хабарлады.
"Аталған факті бойынша ер адамның жеке басын анықтау шаралары жүргізіліп жатыр. Ол анықталғаннан кейін қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданады", – делінген полиция хабарламасында.
Құқық қорғау органдары осындай жағдайларға куә болған азаматтарды "102" арнасы арқылы полицияға хабарлауға шақырды.
Бұған дейін әлеуметтік желілерде тұрғын үйдің кіреберісінде ұйықтап жатқан баланың суреті тараған болатын. Кейін 14 жастағы жасөспірімнің "эпилепсия" диагнозымен неврологтың диспансерлік есебінде тұрғаны анықталды. Оқиғадан кейін тиісті мекеме өкілдері оның отбасына барған.