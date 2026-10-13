Жұманғарин мемлекеттік қызметшілердің жалақысы қашан тағы өсетінін айтты
БАҚ өкілдері азық-түлік, тұрғын үйді жалдау және коммуналдық қызметтер бағасының өсуі жалғасып жатқанын, ал қазақстандықтардың табысы өмір сүру құнының өсуіне ілесе алмай отырғанын атап өтті. Сонымен қатар салық жүктемесі бизнестің қызметкерлер жалақысын көтеру мүмкіндігін шектейді. Осыған байланысты журналистер халықтың табысын арттыру және негізгі қажеттіліктердің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін мемлекет қандай шаралар қабылдауды жоспарлап отырғанын сұрады.
"Халық табысының құрылымына келсек, оның шамамен 65%-ы жалақыға, тағы 24-25%-ы түрлі әлеуметтік трансферттерге тиесілі. Олардың негізгі бөлігін зейнетақы құрайды. Сондықтан жалақыны көтеру – халықтың табысын арттырудың маңызды құралы. Сіз жалақыны көтере алмай отырған бизнес туралы тағы айтып отырсыз. Мұнда бәрі оның қай салада жұмыс істейтініне байланысты. Мысалы, биыл жалақының ең жоғары өсімі көлік және қойма саласында байқалды – 28,8%. Қазір өсіп келе жатқан салалар – осылар", – деп жауап берді Жұманғарин.
Ол 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ауыл шаруашылығында жалақы 18,6%-ға, құрылыста 14,4%-ға, қаржы және сақтандыру қызметінде 16,5%-ға өскенін атап өтті. Ал өнеркәсіп саласында орташа айлық жалақы 11,4%-ға артқан.
"Сонымен қатар жалақы өсімі айтарлықтай төмен салалар да бар. Олар – білім беру, өнер, ақпарат және байланыс, кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет салалары. Бұл бағыттарда өсім шамамен 3-5% болды. Осы салалардың кейбірінде мемлекет маңызды рөл атқарады. Біз мемлекеттік қызметшілердің жалақысын жақында ғана көтердік. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап еңбекақы төлеудің жаңа әдістемесіне сәйкес орташа жалақы 1,9 есе, ал жалақысы төмен мемлекеттік қызметшілер санатында 2,2 есе өсті", – деді ол.
Ол сондай-ақ 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап жалақысы төмен санаттағы қызметкерлердің еңбекақысы тағы 16%-ға көтерілгенін еске салды.
"Бізде мемлекеттік қаржыны басқарудың белгілі бір әдістемесі мен тұжырымдамасы бар. Жалақыны келесі көтеру шамамен үш жылда бір рет жоспарланған. Есімде дұрыс болса, 2025 жылдан кейінгі келесі кезең – 2028-2029 жылдар. Сондықтан жалақының өсуі негізінен бизнес саласында жүріп жатқанын түсіну керек. Халықтың бір бөлігі мемлекетке қатысты салаларда жұмыс істейді, онда еңбекақыны көтерудің белгілі бір жоспарлары қарастырылған. Бұдан бөлек, біз ветеринарлар сияқты жекелеген мамандар санаттарының жалақысын мезгіл-мезгіл көтеріп отырамыз. Қазір Ұлттық экономика министрлігіне қарасты ұйымдарда да, соның ішінде еңбекақы төлеуде айқын теңгерімсіздік байқалатын мекемелерде осындай мәселелерді қарастырып жатырмыз", – деді спикер.
Азық-түлік бағасының өсуіне қатысты Жұманғарин қымбаттау қарқыны бәсеңдегенін атап өтті. Оның айтуынша, қыркүйек айында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы алғаш рет 0,1%-ға төмендеген. Оң динамика қазанның алғашқы аптасында да сақталған.