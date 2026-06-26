#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Серік Жұманғарин ең төменгі жалақының өсуі мүмкін екенін айтты

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 15:17 Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 26 маусымда Үкіметтегі брифингте Қазақстанда ең төменгі жалақы (ЕТЖ) мен мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақысын көтеру мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, 2020 жылы экономика құлдырағанына қарамастан, халықтың нақты табысы 2019 жылмен салыстырғанда өскен. Алайда бұл кейін инфляцияның күшеюіне әсер еткен.

"Бұл неге әкелді? Инфляцияға алып келді. Ал инфляция, әрине, уақыт өте келе нақты табыстың өсімін жоққа шығарады. Қазір біз дәл осы жағдайды көріп отырмыз. Экономика өсіп келеді, бірақ халықтың нақты табысы төмендеп жатыр. Бұған дейін бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы шамамен 30 пайызға көтерілді, басқа салаларда да еңбекақы бірнеше рет өсті. Бұл тек жалақыны көтерумен мәселе шешілмейтінін көрсетеді. Еңбек өнімділігін арттыру, тұрақты жұмыс орындарын құру қажет. Дегенмен біз ең төменгі жалақыны арттыру мүмкіндігін де қарастырып отырмыз. Келесі бюджетті қалыптастыру кезінде бұл бағытта нақты шаралар көзделуі мүмкін. Қазір оның көлемі мен тетіктерін айқындап жатырмыз, – деді Серік Жұманғарин.

Оның айтуынша, Үкімет мемлекеттік қызметкерлер мен бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысын көтеру мәселесін де қарастыруы мүмкін.

Еске салайық, бұған дейін Серік Жұманғарин әлеуметтік сала шығыстарын оңтайландырудың қандай нәтиже беретінін түсіндірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
16:39, Бүгін
Қазақстанда зейнетақы реформасының тағы бір нұсқасы талқылана бастады
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
16:18, 13 тамыз 2025
Жұманғарин Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірді
Серик Жумангарин
14:30, 08 мамыр 2026
Жұманғарин ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге көтеру туралы: Барлығы бюджет мүмкіндігіне байланысты болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:40, Бүгін
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Фото: БК &quot;Туров&quot;
18:17, Бүгін
Миодраг Райкович стал главным тренером баскетбольной "Астаны"
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
17:49, Бүгін
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
17:44, Бүгін
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: