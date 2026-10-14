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Қоғам

Ұлттық ғылыми онкология орталығы бельгиялық серіктестермен ынтымақтастығын кеңейтеді

Ұлттық ғылыми онкология орталығы бельгиялық серіктестермен ынтымақтастығын кеңейтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 12:57 Сурет: Ұлттық ғылыми онкология орталығы
Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильданың Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында Ұлттық ғылыми онкология орталығына Брюссель университеттік ауруханасының (H.U.B.) және IBA Group компаниясының өкілдері келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесудің маңызды нәтижелерінің бірі – Ұлттық ғылыми онкология орталығы мен Брюссель университеттік ауруханасы арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылуы.

H.U.B. бас медициналық директоры, профессор Жан-Мишель Угарди қатысқан кездесуде Ұлттық ғылыми онкология орталығын басқарма төрағасы Жандос Бүркітбаев, басқарма төрағасының бірінші орынбасары Санжар Шалекенов және орталық мамандары таныстырды.

Орталық өкілдері мекеменің даму барысы, негізгі жетістіктері, ғылыми және білім беру қызметі, сондай-ақ заманауи онкологиялық көмектің мүмкіндіктері туралы баяндады. Олардың қатарында протондық терапия, ядролық медицина және радиофармацевтикалық препараттарды өз өндірісінде шығару бағыттары бар.

Өз кезегінде профессор Жан-Мишель Угарди H.U.B. құрамына кіретін үш медициналық мекеменің қызметін таныстырды. Олар – Эразм ауруханасы, Жюль Борде онкология институты және Королева Фабиола атындағы балалар университеттік ауруханасы.

Кездесуде онкологиялық ауруларды емдеу, ғылыми зерттеулер жүргізу және терапияның инновациялық әдістерін енгізу бағыттарында 75 жылдан астам тәжірибесі бар Жюль Борде институтының жұмысына ерекше назар аударылды.

Ұлттық ғылыми онкология орталығы бельгиялық серіктестермен ынтымақтастығын кеңейтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 12:57

Сурет: Ұлттық ғылыми онкология орталығы

Тараптар клиникалық тәжірибе, ғылыми зерттеулер, медициналық білім беру және тәжірибе алмасу салаларындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады. Кездесу қорытындысы бойынша ұзақ мерзімді әріптестікті дамытуға бағытталған өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды.

Сол күні Ұлттық ғылыми онкология орталығына IBA Group бельгиялық компаниясының бас директоры Оливер Легрен бастаған делегация да барды. Делегация құрамында Орталық және Шығыс Еуропа бойынша сату директоры Эндрю Дайк және Еуропа, Таяу Шығыс пен Африка аймақтарындағы бизнесті дамыту және өнімдерді басқару жөніндегі директоры Айдана Шагалакова болды.

Оливер Легрен орталықтың жаңа кешенімен алғаш рет танысып, оның заманауи инфрақұрылымы мен жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетуге арналған жағдайларын жоғары бағалады.

Кездесу барысында тараптар жабдықтарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және сервистік қолдау мәселелерін талқылады. Оның ішінде орталықтың Радиациялық технологиялар орталығында орнатылған IBA компаниясы шығарған циклотронға қызмет көрсету мәселесі де қаралды.

Сонымен қатар Қазақстандағы ядролық медицинаны дамыту, радиофармацевтикалық препараттар өндірісінің мүмкіндіктерін кеңейту және Ұлттық ғылыми онкология орталығы мен IBA Group арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту перспективаларына ерекше назар аударылды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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