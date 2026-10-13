Қазақстан президенті Бельгия Королі және Патшайымымен бірге Ұлттық музейді аралады
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Бельгия Королі Филипп және Патшайым Матильдамен бірге Ұлттық музейге барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәртебелі меймандар музей кешенінің сәулеттік ерекшеліктерін тамашалап, Ұлы даланың мәдени-тарихи мұрасын таныстыратын экспозициялармен танысты.
Алтын залына ерекше назар аударылды. Мұнда бірегей археологиялық олжалар мен ежелгі зергерлік өнер үлгілері, соның ішінде Есік қорғанынан табылған "Алтын адам", сондай-ақ Берел, Талды-2, Тақсай және Шілікті обаларынан табылған алтын бұйымдар қойылған.
Этнография залында қонақтар қазақ халқының салт-дәстүрімен, тұрмысымен, материалдық және рухани мәдениетімен танысты.
Сондай-ақ меймандарға бельгиялық суретші Джеймс Энсор шығармаларының көрмесі ұсынылды.
Сапар соңында Бельгия Королі мен Патшайымы Құрметті қонақтар кітабына естелік жазба қалдырды.
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