#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Қоғам

Қазақстандық жас балуандар АҚШ-тағы әлем чемпионатында тағы үш медаль жеңіп алды

Қазақстандық жас балуандар АҚШ-тағы әлем чемпионатында тағы үш медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 10:41 Сурет: telegram/DRSQazaqstan
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасы АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында өтіп жатқан 23 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы әлем чемпионатында тағы үш жүлдеге қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

15 қазанда 87 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен қазақстандық Темірлан Тұрдақын финалда ирандық Ясин Али Яздиге 0:4 есебімен есе жіберіп, күміс жүлдегер атанды.

Сондай-ақ Қазақстан құрамасының қоржынына екі қола медаль түсті. 55 келіге дейінгі салмақта Арсен Жұма үшінші орын үшін өткен белдесуде қырғызстандық Барсбек Асанқожоевты жеңді.

Аса ауыр салмақта сынға түскен Джохар Узаров та Армения өкілінен басым түсіп, қола жүлдеге ие болды.

Осылайша, грек-рим күресінен Қазақстан жастар құрамасы әлем чемпионатын бес медальмен аяқтап, жалпыкомандалық есепте екінші орын алды.

Бір күн бұрын Айбек Айтбеков (60 келі) пен Юсуф Ашрапов (72 келі) әлем чемпионы атанған еді.

Лас-Вегастағы жарыс бүгін түнде әйелдер күресінен өтетін белдесулермен жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қазақстандық балуандар U20 Азия чемпионатында тағы үш медаль жеңіп алды
19:06, 02 шілде 2026
Қазақстандық балуандар U20 Азия чемпионатында тағы үш медаль жеңіп алды
Қазақстандық балуандар Польшадағы турнирде тағы екі медаль жеңіп алды
19:11, 01 тамыз 2025
Қазақстандық балуандар Польшадағы турнирде тағы екі медаль жеңіп алды
Қазақстандық екі балуан жастар арасындағы әлем чемпионатында алтын алды
10:36, 14 қазан 2026
Қазақстандық екі балуан жастар арасындағы әлем чемпионатында алтын алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Антон Кучма выхолит на матч КПЛ
12:18, Бүгін
Арбитр с репутацией бескомпромиссного судьи Кучма обслужит центральный матч 23-го тура КПЛ
Дана Уайт
12:01, Бүгін
"Вполне возможно": Уайт допустил бой Рахмонова и Моралеса в 2027 году
Команда Даниэля Дюбуа на ринге
11:57, Бүгін
На разогреве у Дюбуа и Уордли выступит боксёр с одной победой в 123 боях
Казахстанские &quot;классики&quot;
11:43, Бүгін
Исторический успех "классиков" помог Казахстану войти в тройку сильнейших чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: