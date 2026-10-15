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Қоғам

Скринингтен өту тәртібінде не өзгерді

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 12:06 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 8 қазандағы бұйрығымен скринингтік зерттеулерден өтуге жататын адамдардың нысаналы топтарына, сондай-ақ осы зерттеулерді жүргізу қағидаларына, көлемі мен кезеңділігіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, қағидалар жұмыскердің тіркелген жері бойынша амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының оны скринингтен өту қажеттігі туралы хабардар етуін көздейтін тармақпен толықтырылды.

Хабарлама цифрлық денсаулық сақтау объектілері, телефон немесе ұялы байланыс, "цифрлық үкімет" веб-порталы арқылы, сондай-ақ МЦС-пен интеграцияланған алгоритмдік жүйелерді қолдана отырып, автоматтандырылған телефон қоңыраулары арқылы жіберіледі.

Сонымен қатар медициналық ұйым еңбек жөніндегі уәкілетті органның цифрлық жүйелерімен интеграция арқылы жұмыс берушіге скринингтен өтуге тиіс жұмыскерлер туралы мәліметтерді жолдайды.

Скринингтік зерттеулер жүргізу үшін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар азаматтарды мына тәсілдермен шақыратыны нақтыланды:

  • - SMS-хабарлама жіберу;
  • - үй-үйді аралау;
  • - ресми интернет-ресурстар мен әлеуметтік желілердегі парақшаларда ақпараттық науқандар өткізу;
  • - жоғарыда аталған байланыс арналарының бірін пайдалану.

Бұйрық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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