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Қоғам

Қазақстандықтар Республика күнінде қалай демалады

День государственных символов, флаг Казахстана, флаг РК, поднятие государственного флага Казахстана, церемония поднятия государственного флага РК, поднятие флага РК, церемония поднятия флага РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 10:44 Фото: Zakon.kz
Қазан айындағы басты мереке – 25 қазанда атап өтілетін Республика күні, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл Республика күні жексенбіге сәйкес келетіндіктен, демалыс күні дүйсенбіге, 26 қазанға ауыстырылады.

Осылайша, бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар үш күн қатарынан – 24 қазан, сенбіден 26 қазан, дүйсенбіге дейін демалады.

Жалпы, қазан айында бес күндік жұмыс аптасында 10 күн, ал алты күндік жұмыс аптасында 5 күн демалыс болады.

Республика күні – Қазақстанда жыл сайын 25 қазанда атап өтілетін ұлттық мереке.

Бұл мереке 1990 жылғы 25 қазанда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Республиканың мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның құрметіне белгіленген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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