Қазақстандықтар Республика күнінде қалай демалады
Фото: Zakon.kz
Қазан айындағы басты мереке – 25 қазанда атап өтілетін Республика күні, деп хабарлайды Zakon.kz.
Биыл Республика күні жексенбіге сәйкес келетіндіктен, демалыс күні дүйсенбіге, 26 қазанға ауыстырылады.
Осылайша, бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар үш күн қатарынан – 24 қазан, сенбіден 26 қазан, дүйсенбіге дейін демалады.
Жалпы, қазан айында бес күндік жұмыс аптасында 10 күн, ал алты күндік жұмыс аптасында 5 күн демалыс болады.
Республика күні – Қазақстанда жыл сайын 25 қазанда атап өтілетін ұлттық мереке.
Бұл мереке 1990 жылғы 25 қазанда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Республиканың мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның құрметіне белгіленген.
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