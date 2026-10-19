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Қоғам

Адам денсаулығына зиян келтіретін күшті әсер ететін заттардың тізбесі жаңартылды

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 13:05 Фото: freepik
Денсаулық сақтау министрінің 2026 жылғы 6 қазандағы бұйрығымен адамның өмірі мен денсаулығына зиянды әсер ететін күшті әсер ететін заттардың тізбесіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тізбе жаңа редакцияда бекітілді.

Оған 23 зат енгізілген:

  • 1. GW 1516
  • 2. Даназол
  • 3. 2,4-Динитрофенол
  • 4. Азоттың шала тотығы
  • 5. Залеплон
  • 6. Зеранол
  • 7. Зилпатерол
  • 8. Зопиклон
  • 9. Клозапин
  • 10. Левомепромазин
  • 11. Остарин
  • 12. Прегабалин
  • 13. Пропилгекседрин
  • 14. Сибутрамин
  • 15. Тапентадол
  • 16. Тригексифенидил
  • 17. Тропикамид
  • 18. Фепрозиднин
  • 19. Хлороформ
  • 20. Цефедрин
  • 21. Циклопентолат
  • 22. Эрготал
  • 23. Этилхлорид (хлорэтил).

Түсіндірмеге сәйкес, тізбе аталған заттардың тұздарын, соның ішінде күрделі эфирлердің, жай эфирлердің және изомерлердің тұздарын, сондай-ақ құрамында осы заттар бар барлық дәрілік препараттарды саудалық атауларына қарамастан қамтиды.

Бұйрық 2026 жылғы 27 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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