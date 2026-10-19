Адам денсаулығына зиян келтіретін күшті әсер ететін заттардың тізбесі жаңартылды
Фото: freepik
Денсаулық сақтау министрінің 2026 жылғы 6 қазандағы бұйрығымен адамның өмірі мен денсаулығына зиянды әсер ететін күшті әсер ететін заттардың тізбесіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, тізбе жаңа редакцияда бекітілді.
Оған 23 зат енгізілген:
- 1. GW 1516
- 2. Даназол
- 3. 2,4-Динитрофенол
- 4. Азоттың шала тотығы
- 5. Залеплон
- 6. Зеранол
- 7. Зилпатерол
- 8. Зопиклон
- 9. Клозапин
- 10. Левомепромазин
- 11. Остарин
- 12. Прегабалин
- 13. Пропилгекседрин
- 14. Сибутрамин
- 15. Тапентадол
- 16. Тригексифенидил
- 17. Тропикамид
- 18. Фепрозиднин
- 19. Хлороформ
- 20. Цефедрин
- 21. Циклопентолат
- 22. Эрготал
- 23. Этилхлорид (хлорэтил).
Түсіндірмеге сәйкес, тізбе аталған заттардың тұздарын, соның ішінде күрделі эфирлердің, жай эфирлердің және изомерлердің тұздарын, сондай-ақ құрамында осы заттар бар барлық дәрілік препараттарды саудалық атауларына қарамастан қамтиды.
Бұйрық 2026 жылғы 27 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
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