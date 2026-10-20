Астана әуежайында жолаушыларды биометрия арқылы сәйкестендіру жүйесі енгізілмек
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Көлік министрлігі Астана әуежайында жасанды интеллект көмегімен жолаушыларды биометриялық сәйкестендіруге арналған пилоттық жобаны іске асыру туралы бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжат Цифрлық кодекстің 48-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленген. Жоба аясында әуежайда жолаушылардың жеке басын биометриялық деректері арқылы растау үшін жасанды интеллектіні пайдалану жоспарланып отыр.
Бұл жаңашылдық жолаушыларға қызмет көрсету сапасын жақсартуға бағытталған. Жүйені енгізу қызмет көрсетуге кететін уақытты қысқартып, ұшу алдындағы рәсімдерден өтуді жеңілдетуге және қауіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұйрық жобасы "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Қоғамдық талқылау 4 қарашаға дейін жалғасады.
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