#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
Қоғам

Астана әуежайында жолаушыларды биометрия арқылы сәйкестендіру жүйесі енгізілмек

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 09:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Көлік министрлігі Астана әуежайында жасанды интеллект көмегімен жолаушыларды биометриялық сәйкестендіруге арналған пилоттық жобаны іске асыру туралы бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат Цифрлық кодекстің 48-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленген. Жоба аясында әуежайда жолаушылардың жеке басын биометриялық деректері арқылы растау үшін жасанды интеллектіні пайдалану жоспарланып отыр.

Бұл жаңашылдық жолаушыларға қызмет көрсету сапасын жақсартуға бағытталған. Жүйені енгізу қызмет көрсетуге кететін уақытты қысқартып, ұшу алдындағы рәсімдерден өтуді жеңілдетуге және қауіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.

Бұйрық жобасы "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Қоғамдық талқылау 4 қарашаға дейін жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы
09:44, Бүгін
Қазақстанда мұнай битумын экспорттауға рұқсат берілмек
Астана әуежайы, биометриялық сәйкестендіру
17:57, 24 қараша 2023
Астана әуежайында жолаушыларды тіркеудің жаңа әдісі енгізіледі
Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция
09:37, 20 наурыз 2026
Қазақстанда медициналық мақсаттағы бұйымдарды таңбалау енгізілмек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Бүгін
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Бүгін
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Фото: Top Rank
21:05, Бүгін
Жанибек Алимханулы сделал заявление перед чемпионским боем с Банком
Фото: UFC
20:35, Бүгін
Инсайдер Хельвани опроверг информацию о возможном бое Рахмонова с Моралесом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: