#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
Қоғам

Қазақстанда мұнай битумын экспорттауға рұқсат берілмек

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 09:44 Фото: qaj.kz
Энергетика министрлігі "Қазақстан Республикасының аумағынан мұнай өнімдерін әкетудің кейбір мәселелері туралы" бұйрыққа өзгерістер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, мұнай битумын Қазақстан аумағынан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс жерлерге әкетуге қойылған тыйымнан алып тастау ұсынылып отыр. Оның ЕАЭО сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасындағы коды – 2713 20 000 0.

Энергетика министрлігінің түсіндіруінше, жол битумына сұраныс маусымға қарай өзгеріп отырады. Сондай-ақ отандық кәсіпорындарда пайдаланылмай тұрған өндірістік қуат бар және мұнай өңдеу зауыттарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету қажет. Осы жағдайларды ескере отырып әзірленген бұйрық жобасы қабылданса, маусымаралық кезеңде жол битумының артық көлемін ЕАЭО-ның кедендік аумағынан тыс жерлерге экспорттауға мүмкіндік беріледі.

Құжат "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Қоғамдық талқылау 4 қарашаға дейін жалғасады.

Бұған дейін 2026 жылғы 21 мамырдан 21 қарашаға дейін Қазақстан аумағынан, соның ішінде ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерге бензин, дизель отыны және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін, оның ішінде мұнай битумын автомобиль көлігімен әкетуге тыйым салынғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии
11:52, Бүгін
Қазақстанда қандай мамандар тапшы: жұмыс берушілер кімді іздеп жүр
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
11:15, 07 шілде 2026
Қазақстан бензин мен дизель отынын экспорттауға салынған тыйымды тағы алты айға ұзартпақ
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
11:54, 12 қараша 2025
Қазақстан мұнай өнімдерін экспорттауға тыйымды ұзартты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Бүгін
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Бүгін
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Фото: Top Rank
21:05, Бүгін
Жанибек Алимханулы сделал заявление перед чемпионским боем с Банком
Фото: UFC
20:35, Бүгін
Инсайдер Хельвани опроверг информацию о возможном бое Рахмонова с Моралесом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: