Алматыда заңсыз салынған "Жетісу-Семиречье" базарын бұзу жұмыстары басталды
Ресми ақпаратқа сүйенсек, бұған дейін жүргізілген тексеру барысында "Статус Construction" ЖШС рұқсат құжаттарынсыз жалпы аумағы 56,4 мың шаршы метр болатын сауда орындарын салғаны анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шара қабылданып, заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілді. Алайда нұсқама талаптары орындалмағандықтан, басқарма заңсыз нысандарды бұзу туралы талап арызбен Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жүгінді. Осыдан кейін сот талқылаулары өтті.
Алматы қалалық сотының қаулысымен мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың заңсыз нысандарды бұзу туралы шешімі өзгеріссіз қалдырылды. Іс материалдары шешімді орындау үшін Әділет департаментіне жолданды.
Сот шешімін орындау мақсатында меншік иесі нысандарды бұзу жұмыстарын өз бетінше бастады.