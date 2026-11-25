Алматыда тағы бір заңсыз салынған дәмхана сүрілді
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Қалалық Қала құрылысын бақылау басқармасы өкілдерінің мәліметінше, Жетісу-2 шағынауданындағы 83/2 мекенжайында орналасқан LAPARK дәмханасы сүрілді.
Бұған дейін нысан иесіне қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, тиісті рұқсат құжаттарының жоқтығы анықталған.
Осыған байланысты Басқарма әкімшілік шаралар қабылдап, құқық бұзушылық туралы іс материалдарын сотқа жолдаған.
Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттың қаулысымен нысан иесіне әкімшілік жаза тағайындалып, заңсыз салынған бір қабатты күрделі құрылыс нысанын мәжбүрлеп бұзу туралы шешім шығарылған.
Сот шешімін орындау аясында нысан иесі құрылысты өз еркімен бұзуға кірісті.
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