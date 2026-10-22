"Қазгидромет" үш қала тұрғындарына ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 22 қазанда Қазақстанның үш қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылауы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидрометтің" мәліметінше, 22 қазанда Ақтөбе, Атырау және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Оларға желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.
Сондай-ақ "Қазгидромет" еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер ауа температурасы –3°С-қа дейін төмендеп, үсік жүретінін, көктайғақ пен бұрқасын болатынын ескертті.
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