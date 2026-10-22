#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
Қоғам

"Қазгидромет" үш қала тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 09:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 22 қазанда Қазақстанның үш қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылауы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидрометтің" мәліметінше, 22 қазанда Ақтөбе, Атырау және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Оларға желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.

Сондай-ақ "Қазгидромет" еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер ауа температурасы –3°С-қа дейін төмендеп, үсік жүретінін, көктайғақ пен бұрқасын болатынын ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
11:08, Бүгін
Қазақстандықтарға несие қарызын реттеу жолдары түсіндірілді
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:25, 20 қазан 2026
"Қазгидромет" Алматы мен Атырау тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:06, 14 қыркүйек 2026
"Қазгидромет" бірнеше қала тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Бүгін
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Павел Седько в матче КПЛ стоит на поле
13:40, Бүгін
Нападающий "Каспия" Павел Седько может перебраться в один из клубов Астаны
Все билеты на матч &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Женис&quot; распроданы
13:20, Бүгін
Все билеты на матч "Ордабасы" - "Женис" распроданы
Владимир Слишкович на игре &quot;Жениса&quot; в очках
13:01, Бүгін
Официально: Владимир Слишкович ушёл с поста главного тренера "Жениса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: