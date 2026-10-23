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Қоғам

Демалыс және мереке күндеріндегі валюта бағамы 24, 25 және 26 қазан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 17:20 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 23 қазанда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 452,11 теңге болды. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 4,02 теңгеге жоғары.

Еуроның орташа сараланған бағамы 506,55 теңгені құрады (+3,36 теңге).

Рубль бағамы 5,60 теңгеге дейін өсті (+0,09 теңге).

Қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 67,42 теңге болды (+0,27 теңге).

Айырбастау пункттерінде доллар 450,7–453 теңгеден, еуро 504–508,3 теңгеден, рубль 5,38–5,51 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

23 қазан күні таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 447,94 теңге, еуроны 502,32 теңге, рубльді 5,52 теңге деп белгіледі.

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Айдос Қали
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Доллар, доллары, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
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