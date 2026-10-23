Демалыс және мереке күндеріндегі валюта бағамы 24, 25 және 26 қазан
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 23 қазанда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 452,11 теңге болды. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 4,02 теңгеге жоғары.
Еуроның орташа сараланған бағамы 506,55 теңгені құрады (+3,36 теңге).
Рубль бағамы 5,60 теңгеге дейін өсті (+0,09 теңге).
Қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 67,42 теңге болды (+0,27 теңге).
Айырбастау пункттерінде доллар 450,7–453 теңгеден, еуро 504–508,3 теңгеден, рубль 5,38–5,51 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
23 қазан күні таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 447,94 теңге, еуроны 502,32 теңге, рубльді 5,52 теңге деп белгіледі.
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