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Қоғам

Мектептер күзгі демалыста балалардың қатысуына болатын шаралар ұсына алады - Оқу-ағарту министрлігі

Оқушылар, күзгі демалыс, бос уақыт, мектеп, шара, Оқу-ағарту министрлігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 17:48 Сурет: ҚР Оқу-ағартау министррлігінің баспасөз қызметі
ҚР Оқу-ағарту министрлігі 26 қазаннан бастап оқушылар үшін күзгі демалыс күндері басталғанын ескертіп, мектептер балалардың бос уақытын мазмұнды өткізуге арналған шаралар ұсына алатынын да жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күзгі демалыс 2026 жылғы 26 қазаннан 1 қарашаға дейін қоса есептегенде жеті күнге созылады. Оқу 2026 жылғы 2 қарашада жалғасады.

"Қазақстанда 2,9 мыңға жуық қосымша білім беру ұйымы жұмыс істейді. Өнер және музыка мектептері, оқушылар сарайлары, спорт мектептері мен шығармашылық орталықтар балаларға қызығушылығына сай қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Күзгі демалыс кезінде балалар отбасымен уақыт өткізіп, кітап оқып, спортпен және шығармашылықпен айналыса алады. Мектептер балалардың бос уақытын мазмұнды өткізуге арналған шаралар ұсына алады. Оларға қатысу ерікті. Балалардың қызығушылығы мен отбасының жоспары ескерілуі тиіс", делінген министрлік хабарламасында.

Сондай-ақ құзырлы ведомство мұндай шараларды ұйымдастыру педагогтерге қосымша әкімшілік жүктеме түсірмеуі және есептілікті көбейтпеуі тиіс екенін қатаң ескертеді.

"Шаралар ұйымдастырылған жағдайда оларды өткізуге және балалардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар алдын ала белгіленеді. Балалардың қатысуы ата-аналармен келісіледі. Мектептен тыс шараларда жауапты ересектердің бірге жүруі қамтамасыз етілуі қажет. Құрметті ата-аналар! Балаларыңызға үйде, көшеде және интернетте қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңызын түсіндіріп, сақ болуды ескертіңіздер", - дейді құзырлы ведомство.

Бұған дейін әлеуметтік желіде танысқан ер адаммен кездескен оқушы ауруханаға түскенін жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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