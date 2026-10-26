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Қоғам

Қазандағы толған Айды неге "Аңшы айы" деп атайды

Толған ай, Аңшы айы, қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 17:58 Сурет: Zakon.kz
26 қазанда Қазақстан тұрғындары "Аңшы айы" деген атпен белгілі қазан айындағы толған Айды көктен бақылай алады. Нақты фазасы таңертеңге сай келеді, алайда кешке ол өте жақсы көрінеді. Толған Айды тамашалау үшін шығыс көкжиегінен ашық жерді таңдап алған жөн, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күн астрономиясы зертханасының (Ғарыштық зерттеулер институты) және Ресей ғылым академиясының Күн-Жер физикасы институты ғалымдарының мәліметінше, бүгін - қазан айының басты күні, яғни Ай толатын күн. Time and Date - толған Ай мен жаңа айдың нақты уақытына сүйенсек, математикалық тұрғыдан алғанда, Ай күндіз, Қазақстан уақыты бойынша 09:11-09:12-де толды. Жер шарының солтүстік бөлігінде бұл уақытта таң атқандықтан, Айдың нақ толған кезін бақылау оңай болған жоқ.

Астрономиялық күнтізбелердің деректері бойынша, бұл — Жердің табиғи серігінің толық фазадағы нақты бейнесі.

"Аңшы айы" атауы Жер шарының солтүстік өңіріндегі дәстүрлерден тамыр алады. Ол егін жиналғаннан кейінгі кезеңмен байланысты, бұл кезде ай сәулесі аңшыларға жануарларды аңдып, қысқа дайындалуға көмектескен. Бұл — жеке астрономиялық құбылыс емес, қазан айындағы толған Айға берілген дәстүрлі атау.


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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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