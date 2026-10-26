Қазандағы толған Айды неге "Аңшы айы" деп атайды
Күн астрономиясы зертханасының (Ғарыштық зерттеулер институты) және Ресей ғылым академиясының Күн-Жер физикасы институты ғалымдарының мәліметінше, бүгін - қазан айының басты күні, яғни Ай толатын күн. Time and Date - толған Ай мен жаңа айдың нақты уақытына сүйенсек, математикалық тұрғыдан алғанда, Ай күндіз, Қазақстан уақыты бойынша 09:11-09:12-де толды. Жер шарының солтүстік бөлігінде бұл уақытта таң атқандықтан, Айдың нақ толған кезін бақылау оңай болған жоқ.
Астрономиялық күнтізбелердің деректері бойынша, бұл — Жердің табиғи серігінің толық фазадағы нақты бейнесі.
"Аңшы айы" атауы Жер шарының солтүстік өңіріндегі дәстүрлерден тамыр алады. Ол егін жиналғаннан кейінгі кезеңмен байланысты, бұл кезде ай сәулесі аңшыларға жануарларды аңдып, қысқа дайындалуға көмектескен. Бұл — жеке астрономиялық құбылыс емес, қазан айындағы толған Айға берілген дәстүрлі атау.