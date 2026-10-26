"Тұман, үсік, көктайғақ". Сейсенбіде еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Алматы облысының таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Түнде облыста 1-6 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда 27 қазанда түнде 1-3 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі күтіледі. Қонаевта 27 қазанда түнде 2-4 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Ақтөбе облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Атырау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда 27 қазанда төтенше өрт қаупі күтіледі.
Маңғыстау облысында шығыстан жел соғады, облыстың орталығында соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 27 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының батысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 27 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарындағы екпіні 15-20 м/с құрайды. Түнде облыста 3-8 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда 27 қазанда түнде 5-7 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі.
Түнде және таңертең Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Астанада 27 қазанда түнде және таңертең тұман түседі деп болжанады.
Түркістан облысының таулы және тау бөктерлі аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, батысында 3 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, батысында, орталығында, тау бөктерлі аудандарында жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкентте және Түркістанда 27 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Күндіз Қызылорда облысының шығысында, орталығында шаңды дауыл соғып, өңірдің аталған тұстарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Түнде облыстың солтүстігінде, орталығында 3 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыста төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 27 қазанда күндіз шаңды дауыл тұрып, солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Петропавлда да 27 қазанда түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Түнде Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде аздап жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында тұман түсуі ықтимал. Павлодарда 27 қазанда тұман болатыны болжанады.
Түнде және таңертең Жетісу облысының таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23-28 м/с дейін жетеді. Түнде 2-7, облыстың орталығында 11 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда 27 қазанда түнде 9-11 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 27 қазанға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялаған болатын.