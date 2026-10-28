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Қоғам

Бірнеше әуежайды бір мезетте салу тәжірибесі ел тарихында бұрын-соңды болмаған – Президент

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 11:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда бірнеше әуежайдың құрылысы қатар жүргізіліп жатыр. Мұндай тәжірибе ел тарихында бұрын-соңды болмаған. Бұл туралы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, Арқалықтағы әуежайды қалпына келтіру жұмыстары аяқталған. Жақын арада Зайсан, Катонқарағай және Кендірлі әуежайлары іске қосылады.

"Қазір Қазақстанда бірнеше әуежайдың құрылысы қатар жүргізіліп жатыр. Мұндай нысандарды бір мезетте салу тәжірибесі ел тарихында бұрын-соңды болмаған", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы келесі жылы Астанада жаңа әуежайдың құрылысын бастау жоспарланып отырғанын хабарлады. Жобаға осы саладағы әлемдік ірі компаниялардың бірі тартылмақ.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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