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Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – онлайн-трансляция

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – онлайн-трансляция, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 11:04 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 28 қазанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын жариялап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға Құрылтай депутаттары, үкімет пен Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері, орталық мемлекеттік органдардың басшылары, жұртшылық пен еңбек ұжымдарының өкілдері қатысып отыр.

Онлайн-трансляция

Президенттің сөз сөйлеуінен тікелей көрсетілім сағат 11:00-де республикалық телеарналарда, сондай-ақ Ақорданың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында басталды.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын жариялайтыны 2026 жылғы 20 қазанда белгілі болды. Бұл туралы президенттің өзі мәлімдеді.

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2025 жылғы Жолдауының толық мәтінімен мына жерден таныса аласыздар.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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