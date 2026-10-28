Жолдау-2026: ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу ісін дамытуға баса мән берген жөн
Президенттің айтуынша, елімізде ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу бағытында табысты жобалар жүзеге асырылып жатыр.
Мәселен, Қызылорда облысының шаруалары күрделі климаттық жағдайларға қарамастан жүгері мен соя өсіріп, оларды өңдеумен айналысады. Ал Түркістан облысында қытайлық компания суды тиімді пайдаланатын заманауи мақта-тоқыма кластерін құрып жатыр.
"Үкімет осындай озық тәжірибелердің ел аумағында кең тарауына жағдай жасап, инвесторларға уақтылы қолдау көрсетуі керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы заманауи технологияларды мал шаруашылығында да кеңінен қолдану қажеттігін атап өтті.
Оның айтуынша, Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі негізінде елімізде 71 тауарлы-сүт фермасы іске қосылған. Бұл шаруашылықтарда жыл сайын 462 мың тоннадан астам сүт өндіріледі.
Сонымен қатар Ақмола облысында шетелдің озық тәжірибесіне негізделген ет кластері құрылып жатыр.
Президент осындай жобаларды қолдап, қажет болған жағдайда оларды қаржыландыру керектігін айтты.