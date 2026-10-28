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Қоғам

Мемлекеттік басқару жүйесін реформалау қажет – Президент

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 12:33 Фото: akorda.kz
Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік басқару жүйесін түбегейлі реформалап, Үкіметтен бастап ауыл әкімдеріне дейінгі барлық деңгейдегі басқару құрылымын қайта қарау қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, Конституция күшіне енгеннен кейін еліміздің саяси жүйесі толық жаңғырды. Соған сәйкес мемлекеттік мекемелердің алдында тұрған міндеттер де күрделене түсті.

"Қазір билік жүйесін дамытудың жаңа стратегиясына сәйкес осы саланы түбегейлі реформалау қажеттігі туындап отыр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы тұтас мемлекеттік аппараттың және әрбір мемлекеттік қызметшінің жұмыс тиімділігін арттыру маңызды екенін атап өтті.

Оның айтуынша, мемлекеттік басқару жүйесі цифрландыру дәуірінің талаптарына сай жұмыс істеп, жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді пайдалануы керек.

"Мемлекеттік мекемелерді ұтымды бастама көтеруге, дербес шешім қабылдауға ынталандыру қажет", – деді Президент.
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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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