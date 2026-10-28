Президент уранның мемлекеттік стратегиялық қорын құру туралы ұсынысты қарауды тапсырды
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында уранның мемлекеттік стратегиялық қорын құру туралы ұсынысты қарауды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент жалпыхалықтық референдум қорытындысы бойынша атом электр станцияларын салу туралы шешім қабылданғанын, оның үстіне бірнеше АЭС салу жоспарланып отырғанын еске салды.
"Қазірден бастап 50 жылдан кейін және одан да ұзақ уақыт бойы оларды уран шикізатымен қалай қамтамасыз ететінімізді ойластыруымыз керек. Қазақстандағы АЭС-тердің алдағы бір ғасырдағы қажеттілігін өтеуге мүмкіндік беретін уранның мемлекеттік стратегиялық қорын құру туралы ұсынысты байыппен қарастыру қажет деп санаймын", – деді Тоқаев.
Оның айтуынша, АЭС құрылысына қатысатын шетелдік серіктестерді Қазақстанда жоғары технологиялық өндірістер құруға, ядролық энергетика саласындағы құзыреттерді беруге және отандық атом мамандарын даярлауға тарту маңызды.
"Мұндай ұсыныстарды Ресей мен Қытай компаниялары жасап отыр", – деді Президент.
Бұған дейін Тоқаев энергетикалық нысандар құрылысына қатысты бірқатар тапсырма берген болатын.
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