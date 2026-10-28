#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Президент уранның мемлекеттік стратегиялық қорын құру туралы ұсынысты қарауды тапсырды

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 13:28 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында уранның мемлекеттік стратегиялық қорын құру туралы ұсынысты қарауды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент жалпыхалықтық референдум қорытындысы бойынша атом электр станцияларын салу туралы шешім қабылданғанын, оның үстіне бірнеше АЭС салу жоспарланып отырғанын еске салды.

"Қазірден бастап 50 жылдан кейін және одан да ұзақ уақыт бойы оларды уран шикізатымен қалай қамтамасыз ететінімізді ойластыруымыз керек. Қазақстандағы АЭС-тердің алдағы бір ғасырдағы қажеттілігін өтеуге мүмкіндік беретін уранның мемлекеттік стратегиялық қорын құру туралы ұсынысты байыппен қарастыру қажет деп санаймын", – деді Тоқаев.

Оның айтуынша, АЭС құрылысына қатысатын шетелдік серіктестерді Қазақстанда жоғары технологиялық өндірістер құруға, ядролық энергетика саласындағы құзыреттерді беруге және отандық атом мамандарын даярлауға тарту маңызды.

"Мұндай ұсыныстарды Ресей мен Қытай компаниялары жасап отыр", – деді Президент.

Бұған дейін Тоқаев энергетикалық нысандар құрылысына қатысты бірқатар тапсырма берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
13:33, Бүгін
Тоқаев дәрігерлердің жалақысын көтеруді тапсырды
Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода
13:18, Бүгін
Президент су тұтынуды бақылауды күшейтуді тапсырды
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге
12:48, Бүгін
Тоқаев "әл-ауқат калькуляторын" мұқият тексеруді тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Эдгар Берланга тренируется в зале
16:23, Бүгін
Бывшего соперника Альвареса арестовали по обвинению в нападении
Сборная Казахстана по стрельбе из лука
16:11, Бүгін
Лучники Казахстана выиграли командные соревнования на Кубке Азии
Некоторые лидеры &quot;Ордабасы&quot; пропустят заключительный матч сезона против &quot;Иртыша&quot;
15:55, Бүгін
Некоторые лидеры "Ордабасы" пропустят заключительный матч сезона против "Иртыша"
Рафаэль Уразбахтин и его тренерский штаб прощаются с футболистами &quot;Кайрата&quot;
15:41, Бүгін
Рафаэль Уразбахтин и его тренерский штаб попрощались с футболистами "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: