#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Тоқаев "әл-ауқат калькуляторын" мұқият тексеруді тапсырды

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 12:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында әлеуметтік көмек көрсету жүйесіндегі өзгерістерге қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Президент мемлекеттік көмек шын мұқтаж адамдарға ғана берілуге тиіс екенін атап өтті.

"Үкіметтің алдында тұрған басты міндеттің бірі – осы. Жалпы, бұл салада өзекті мәселелер аз емес, соған байланысты Үкімет өз ұсынысын, шешімдерін беруде. Қазір қоғамда осы мәселелер бойынша қызу талқы жүріп жатыр. Азаматтар өздерін алаңдатқан мәселелерді ашық айтуда. Сондықтан бұл күрделі мәселені "өгізді өлтірмей, арбаны сындырмай", байыппен, салмақты көзқараспен шешу қажет. Артық қыламын деп, тыртық қылуға мүлдем болмайды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Оның айтуынша, кез келген реформа терең сарапталып, мұқият зерттеліп, азаматтардың жағдайын мейлінше ескере отырып жүргізілуге тиіс.

"Әлеуметтік көмектің жаңа тәсілдерін, соған қатысты ақпараттық жүйелердің қызметін алдын ала мұқият тексерістен өткізу қажет. Ең дұрысы, ондай жобаларды әуелі пилоттық режимде іске қосып, тиімділігі расталған соң ғана кең ауқымда қолдану керек. Түптеп келгенде, әлеуметтік мемлекет дегеніміз – азаматтарды әлеуметтік төлемдерге тәуелді ету емес, бұл, ең алдымен, халықтың тұрмыс сапасын, әл-ауқатын арттыру деген сөз. Сондықтан біз адам капиталының сапасын жақсартуға және өскелең ұрпақтың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасауға баса мән беріп отырмыз", – деді мемлекет басшысы.

Бұған дейін президент жаңа Азаматтық кодекс қабылдау қажеттігін мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – онлайн-трансляция
11:04, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – онлайн-трансляция
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
12:15, Бүгін
Мемлекеттік көмек шынымен мұқтаждарға берілуге тиіс – Президент
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:04, 23 тамыз 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев 2029 жылғы президент сайлауына қатыса ма
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
13:07, Бүгін
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
Нападающий &quot;Барыса&quot; Алихан Омирбеков
12:51, Бүгін
"Барыс" анонсировал сегодняшний матч с минским "Динамо" в КХЛ
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Бүгін
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Чемпионат мира по борьбе
12:29, Бүгін
Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: