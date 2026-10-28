Тоқаев 2029 жылға дейін электр энергиясының артығымен өндірілуін қамтамасыз етуді тапсырды
Фото: unsplash
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында электр энергиясын өндіру көлемін арттыру қажеттігін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Президенттің айтуынша, қазір Қазақстанда жылына 123 млрд киловатт-сағат электр энергиясы өндіріледі.
"Өнеркәсібі дамып, құрылыс пен агроөнеркәсіп кешені өркендеп келе жатқан ел үшін, әсіресе экономиканы жаппай цифрландыру, жасанды интеллектіні қоғамдық өмірдің барлық саласына енгізу және соған байланысты деректерді өңдеу орталықтарын салу жоспарланып отырған жағдайда, өндірілетін электр энергиясының бұл көлемі мүлде жеткіліксіз", – деді Тоқаев.
Мемлекет басшысы ел алдында стратегиялық міндет тұрғанын атап өтті. Ол – 2029 жылға дейін тұрақты энергия профицитіне қол жеткізу.
"Осы мақсатта жаңа электр станцияларын салып, қолданыстағыларын жаңғыртуымыз, электр беру желілерін дамытуымыз қажет. Таза көмір генерациясын толыққанды дамытып, жаңартылатын энергетикаға, ең алдымен, күн электр станцияларына назар аударуымыз керек. Жалпы, Үкімет 2035 жылға дейінгі елдің бірыңғай ұзақ мерзімді энергетикалық теңгерімін өзектендіруге тиіс", – деп толықтырды Мемлекет басшысы.
Бұған дейін Тоқаев жаңа автомобиль жолдары мен теміржолдар салудан не күтетінін айтқан болатын.
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