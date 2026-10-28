#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Тоқаев мемлекеттік органдарды құрылыс жобаларын мұқият іріктеуге шақырды

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 12:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында ауқымды құрылыс саласында мемлекеттік органдар үшін сенімді серіктестерді таңдаудың маңызын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Президент мемлекеттік басқару сапасын түбегейлі арттыру маңызды міндет екенін айтты.


"Инфрақұрылымды жаңғыртуға, жаппай цифрландыруға және өнеркәсіпті дамытуға қомақты бюджет қаражаты бөлініп жатыр. Жеке инвестициялар да тартылуда. Осыған байланысты мына мәселеге назар аударғым келеді. Ауқымды құрылыс аясындағы жобаларды мұқият іріктеп, сенімді компаниялармен жұмыс істеу және олардың іске асырылуының әр кезеңін жіті бақылау аса маңызды", – деді Тоқаев.

Мемлекет басшысы мемлекеттік аппарат бұл міндетті жоғары кәсіби деңгейде мінсіз орындауға дайын болуы керектігін атап өтті.

Бұған дейін Тоқаев 2027 жылдан бастап бизнесті тексеруге мораторий енгізуді ұсынды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге
12:48, Бүгін
Тоқаев "әл-ауқат калькуляторын" мұқият тексеруді тапсырды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:40, Бүгін
Тоқаев: Қазақстан Еуразияның жетекші логистикалық орталығына айналуы керек
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:05, Бүгін
Тоқаев 2027 жылды Жалпыхалықтық ауқымды құрылыс жылы деп жариялауды ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
13:07, Бүгін
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
Нападающий &quot;Барыса&quot; Алихан Омирбеков
12:51, Бүгін
"Барыс" анонсировал сегодняшний матч с минским "Динамо" в КХЛ
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Бүгін
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Чемпионат мира по борьбе
12:29, Бүгін
Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: