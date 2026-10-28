#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Тоқаев: "Балқаш" АЭС-інің құрылысын келесі жылы бастаған жөн деп санаймын

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 13:24 Фото: pixabay
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында энергетикалық нысандар құрылысына қатысты бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соның ішінде Президент атом энергетикасын дамыту айрықша маңызды екенін атап өтті.

"Мен келесі жылдың өзінде "Балқаш" АЭС-інің құрылысын бастауды мүмкін әрі қажет деп санаймын. Сондай-ақ "Мойынқұм" АЭС-інің құрылысын мүмкіндігінше тезірек бастау мақсатында кешенді ынтымақтастық туралы келісімге қол қою керек", – деді Тоқаев.

Мемлекет басшысының айтуынша, келіссөздердегі барлық ұстаным мұқият пысықталып, Қазақстанның ұлттық мүдделері ескеріле отырып келісілуге тиіс.

Бұған дейін Тоқаев Қазақстанда электр энергиясын өндіру көлемін арттыру қажеттігін мәлімдеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге
12:48, Бүгін
Тоқаев "әл-ауқат калькуляторын" мұқият тексеруді тапсырды
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
13:21, Бүгін
Тоқаев 2029 жылға дейін электр энергиясының артығымен өндірілуін қамтамасыз етуді тапсырды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:40, Бүгін
Тоқаев: Қазақстан Еуразияның жетекші логистикалық орталығына айналуы керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
13:07, Бүгін
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
Нападающий &quot;Барыса&quot; Алихан Омирбеков
12:51, Бүгін
"Барыс" анонсировал сегодняшний матч с минским "Динамо" в КХЛ
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Бүгін
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Чемпионат мира по борьбе
12:29, Бүгін
Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: