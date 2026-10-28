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Қоғам

Астанада автобус жаяу жүргіншіні қағып кетті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 21:25 Фото: akorda.kz
Әлеуметтік желіде Астанада автобус қыз баланы қағып кеткені туралы ақпарат тарады. Куәгерлердің айтуынша, жедел жәрдем оны ауыр халде ауруханаға алып кеткен. Zakon.kz редакциясы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметінен түсінік алды.

Полицияның мәліметінше, 2026 жылғы 28 қазанда IVECO маркалы маршруттық автобус жүргізушісі Байтұрсынов көшесімен келе жатып, жолды белгіленбеген жерден кесіп өтпек болған жаяу жүргіншіні қағып кеткен.

"Кенет тежелу салдарынан автобустың үш жолаушысы дене жарақатын алды. Жаяу жүргінші мен үш жолаушы медициналық мекемеге жеткізілді. Қазір оларға қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр", – деп хабарлады департамент.

Қазір осы дерек бойынша тексеру жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

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Айдос Қали
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