Астанада "зебра" жолағындағы жаяу жүргіншіні қағып кетті: оқиға сәті бейнетіркегішке түсіп қалған
Фото: Zakon.kz
Астанада жаяу жүргіншіні қағып кеткен сәт бейнетіркегішке түсіп қалды. Видео әлеуметтік желіде кеңінен тарап, көпшіліктің назарын аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиғаның куәгері болған Threads желісіндегі smagulov.arsen есімді қолданушы бейнежазбаны жариялап, жедел түрде жедел жәрдем шақырғанын және дәрігерлер келгенше зардап шеккен жігітке көмектескенін айтты.
Оқиғаның мән-жайын Астана қаласы Полиция департаменті патрульдік полиция полкінің өкілдері түсіндіріп берді.
"Chevrolet автокөлігінің жүргізушісі Т. Рысқұлов көшесімен келе жатып, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелінен өту кезінде жолдан өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіге жол бермей, оны қағып кеткен", – деп мәлімдеді ведомство 2026 жылғы 4 тамызда.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан жаяу жүргінші медициналық мекемеге жеткізілді.
Қазір полицейлер болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Көлік коммуналдық айып тұрағына қойылып, аталған дерек бойынша тексеру жүргізілуде.
Бұған дейін ұйымдасқан қылмыстық топ автонесие бойынша алаяқтық схема ұйымдастырып, оған 100-ден астам азаматты тартқанын жазғанбыз.
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