#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
Оқиғалар

Астанада "зебра" жолағындағы жаяу жүргіншіні қағып кетті: оқиға сәті бейнетіркегішке түсіп қалған

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 09:17 Фото: Zakon.kz
Астанада жаяу жүргіншіні қағып кеткен сәт бейнетіркегішке түсіп қалды. Видео әлеуметтік желіде кеңінен тарап, көпшіліктің назарын аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның куәгері болған Threads желісіндегі smagulov.arsen есімді қолданушы бейнежазбаны жариялап, жедел түрде жедел жәрдем шақырғанын және дәрігерлер келгенше зардап шеккен жігітке көмектескенін айтты.

Оқиғаның мән-жайын Астана қаласы Полиция департаменті патрульдік полиция полкінің өкілдері түсіндіріп берді.

"Chevrolet автокөлігінің жүргізушісі Т. Рысқұлов көшесімен келе жатып, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелінен өту кезінде жолдан өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіге жол бермей, оны қағып кеткен", – деп мәлімдеді ведомство 2026 жылғы 4 тамызда.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан жаяу жүргінші медициналық мекемеге жеткізілді.

Қазір полицейлер болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Көлік коммуналдық айып тұрағына қойылып, аталған дерек бойынша тексеру жүргізілуде.

Бұған дейін ұйымдасқан қылмыстық топ автонесие бойынша алаяқтық схема ұйымдастырып, оған 100-ден астам азаматты тартқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жетісайдағы тойдан тараған даулы бейнежазбаға ІІМ пікір білдірді
10:15, Бүгін
Жетісайдағы тойдан тараған даулы бейнежазбаға ІІМ пікір білдірді
Таразда жолаушылар автобусы жаяу жүргіншіні қағып кетті
19:59, 29 қаңтар 2024
Таразда жолаушылар автобусы жаяу жүргіншіні қағып кетті
Екібастұзда жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті
22:10, 10 желтоқсан 2024
Екібастұзда жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Прогноз матча Рыбакиной в Торонто
13:00, Бүгін
"Отсутствие практики": что может стать проблемой для Рыбакиной в первом матче в Торонто
Филип Хргович
12:43, Бүгін
Победитель боя между Итаумой и "хорватским казахом" Хрговичем должен подраться с Санчесом
Матч КПЛ &quot;Тобыл&quot; – &quot;Кайсар&quot; не состоится в установленный срок из-за еврокубков
12:24, Бүгін
Матч КПЛ "Тобыл" – "Кайсар" не состоится в установленный срок из-за еврокубков
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
12:09, Бүгін
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: