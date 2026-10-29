Бизнесті тексеруге мораторий: Үкімет екі апта ішінде ұсыныс енгізеді
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 29 қазанда Үкімет отырысында бизнеске түсетін жүктемені азайтуға қатысты бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Негізгі тапсырмалардың бірі – бизнесті тексеруге мораторий енгізу мәселесіне қатысты.
"Ұлттық экономика министрлігіне "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасымен, бизнес-омбудсменмен және депутаттар корпусымен бірлесіп, бұрынғы тәжірибені негізге ала отырып, микро және шағын бизнес субъектілерін тексеруге 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап үш жылдық мораторий енгізу мәселесін талқылауды тапсырамын. Біздің мақсатымыз – кәсіпкерлерге түсетін әкімшілік жүктемені барынша азайтып, олардың қызметіне артық араласуға жол бермеу", – деді Бектенов.
Ол тиісті ұсыныстарды екі апта ішінде Үкіметке енгізуді тапсырды.
"Капитал тарту бойынша жаһандық бәсеке күшейіп жатқан жағдайда инвестиция тартудың қалыптасқан тетіктерін түбегейлі қайта қарау, өкілеттіктердің қайталануын болдырмау және шешімдерді жедел қабылдауды қамтамасыз ету қажет. Ұлттық экономика және Сыртқы істер министрліктеріне "Бәйтерек" холдингімен бірлесіп, он күн ішінде инвестициялық процестерді басқарудың біртұтас жүйесін қалыптастыру жөнінде келісілген ұсыныстар енгізуді тапсырамын. Ұлттық экономика министрлігі шешім қабылдауға жауапты орталықты айқындап, инвестициялық процеске қатысушылардың функцияларын нақты бөліп, инвесторлармен жұмысты орталықтандырылған түрде үйлестіруді қамтамасыз етуі керек", – деп толықтырды премьер-министр.
Бұған дейін Тоқаев 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап шағын және орта бизнесті тексеруге үш жылдық мораторий енгізу мәселесін талқылауды ұсынған болатын.
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