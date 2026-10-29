Астанада екінші әуежай құрылысы басталады
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 29 қазанда Үкімет отырысында логистика саласына қатысты бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол Мемлекет басшысы өз Жолдауында Қазақстанды Еуразияның көлік-логистикалық хабына айналдыруды тапсырғанын еске салды.
"Ол үшін келесі жылы барлық автомобиль өткізу бекеттерінің құрылысы мен жаңғырту жұмыстарын аяқтап, Бақты – Аягөз теміржол желісін іске қосу қажет. Сондай-ақ құрылыс маусымы басталғанда Көкшетау – Петропавл автожолын кеңейтуге және Астанада екінші әуежай салуға кірісу керек. Халықаралық жүк тасымалының көлемін арттыру үшін отандық жүк тасымалдаушыларға мемлекеттік қолдау көрсетудің қосымша шараларын әзірлеу қажет", – деп тапсырды Олжас Бектенов.
Тасымалдаушылар үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында Көлік министрлігіне жүк жинақтау және тарату орталықтарын құруды ескере отырып, сервистік инфрақұрылымды дамыту жұмысын күшейту тапсырылды.
"Аталған жобалардың барлығы, сондай-ақ көлік саласында цифрлық шешімдерді қолдану Көлік министрлігінің ерекше бақылауында болуы керек", – деп атап өтті Олжас Бектенов.
Бұған дейін премьер-министр "байларға салынатын салықты" енгізу тәсілдерін әзірлеуге бір ай уақыт берген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript