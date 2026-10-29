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Қоғам

Алматы метросында екі жолаушыдан қауіпті зат табылды

Алматы метросында екі жолаушыдан қауіпті заттар табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 16:03 Сурет: pexels
Алматы метросында бір күнде тыйым салынған заттарды алып жүруге қатысты екі дерек анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметінің мәліметінше, "Бауыржан Момышұлы" және "Жібек жолы" метро станцияларында полицейлер жолаушылардың бірінен кастетке ұқсас заттарды тапқан.

"Күдік тудырған заттар рентген жабдығы арқылы багажды тексеру кезінде анықталды. Екі азамат та одан әрі тергеу жүргізу үшін тиісті органдарға тапсырылды. Әр дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Азаматтардың әрекетіне құқықтық баға беріледі", – деп хабарлады ПД 2026 жылғы 29 қазанда.

Полиция қоғамдық орындарға қауіп төндіруі мүмкін заттарды алып кіру заңнамада көзделген жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін екенін еске салды.

Қазақстанда кастет суық қарудың соққы-жаншу түріне жатқызылады. Оны заңсыз айналымға енгізуге және алып жүруге тыйым салынған.

Бұған дейін Алматы метросының "Абай" станциясында жолаушыдан пышақ табылған болатын. Сондай-ақ полиция метроға кірген жолаушының сөмкесінен калибрі 5,45 миллиметр болатын екі оқ табылғанын хабарлаған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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