Алматы метросында жолаушының қалтасынан күмәнді зат табылды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы метросында полицейлер жолаушының қалтасынан өсімдік тектес зат салынған орама тапты. Бұл туралы 2026 жылғы 23 қыркүйекте қалалық полиция департаменті хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, сағат 23:00 шамасында "Алатау" станциясында метро полициясы мен көлік қауіпсіздігі қызметінің мамандары жоспарлы тексеру жүргізген. Сол кезде тәртібі күмән тудырған ер адамды тоқтатқан.
"Тексеру кезінде оның күртесінің қалтасынан орама табылды. Оның ішінде жасыл түсті өсімдік тектес зат болған", – деп хабарлады полиция департаменті.
Оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылды. Табылған зат тәркіленіп, нақты құрамын анықтау үшін сараптамаға жіберілді.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
Бұған дейін Көкшетауда бұрын да қылмыстық жауапкершілікке тартылған ер адамның вокзал маңында жанжал шығарып, қамауға алынғаны хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript