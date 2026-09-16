Алматы метросында оқ-дәрі алып жүрген жігіт ұсталды
Сурет: pixabay
Алматы метросында жолаушыдан екі патрон табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Байқоңыр" станциясында метрополитен полициясының қызметкерлері көлік қауіпсіздігі қызметімен бірлесіп жолаушыны тексерді. Рентген-телевизиялық қондырғы оның сөмкесінен күмәнді затты көрсетті. Тексеру барысында калибрі 5,45 миллиметрлік ойық ұңғылы қаруға арналған екі патрон табылып, тәркіленді", – делінген хабарламада.
Жас жігіт ұсталып, аумақтық полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Қазір оның оқ-дәрілерді қайдан алғаны және қандай мақсатпен алып жүргені анықталып жатыр.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның өзге де мән-жайлары анықталып жатыр.
Ал бұған дейін Алматы тұрғынының кәдімгі балық аулауы жедел топтың шақырылуына себеп болған еді. Ол қармақ салып, судан оқ-дәрі салынған сөмкені алып шыққан.
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