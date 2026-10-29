Тоқаев "Кулие" сарайына барды
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының 13-ші саммитінің ашылу рәсіміне қатысу үшін "Кулие" сарайына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысын Түркия Вице-президенті Джевдет Йылмаз қарсы алды.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барғанын хабарлаған едік.
Мемлекет басшысын Анкара қаласындағы Этимесгут әуежайынан Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған күтіп алды.
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