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#Президент Жолдауы – 2026
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Қоғам

Тоқаев "Кулие" сарайына барды

Тоқаев &quot;Кулие&quot; сарайына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 20:50 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының 13-ші саммитінің ашылу рәсіміне қатысу үшін "Кулие" сарайына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысын Түркия Вице-президенті Джевдет Йылмаз қарсы алды.

Тоқаев "Кулие" сарайына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 20:50

Сурет: akorda.kz

Тоқаев "Кулие" сарайына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 20:50

Сурет: akorda.kz

Тоқаев "Кулие" сарайына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 20:50

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барғанын хабарлаған едік.

Мемлекет басшысын Анкара қаласындағы Этимесгут әуежайынан Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған күтіп алды.

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Айдос Қали
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