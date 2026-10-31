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Қоғам

Алматы, Астана және тағы бірнеше қала тұрғындарына ескерту жасалды

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2026 09:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 31 қазанда Қазақстанның бірнеше қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылауы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, 2026 жылғы 31 қазанда Жезқазған, Балқаш, Орал, Ақтөбе, Шымкент және Алматы қалаларында, ал түнде Қарағанды, Теміртау, Атырау және Астанада атмосферада ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін метеорологиялық жағдай қалыптасады.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – желсіздік, баяу жел, тұман және температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі. Мұндай жағдайлар зиянды (ластаушы) заттардың атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында жиналуына ықпал етеді.

Бұған дейін "Қазгидромет" 31 қазанда Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жасалған еді.

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