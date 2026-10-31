#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.87
508.33
5.65
Қоғам

31 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2026 12:29 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамы берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:

  • АҚШ доллары – 453,77 теңге;
  • Еуро – 507,63 теңге;
  • Рубль – 5,64 теңге;
  • Қытай юані – 68,21 теңге.

Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде ақша айырбастау орындарындағы валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 509,95 теңге, сату – 516,95 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 592 теңге, сату – 601,97 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,23 теңге, сату – 6,5 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 511,25 теңге, сату – 517,11 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 592,96 теңге, сату – 603,93 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,1 теңге, сату – 6,4 теңге.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:09, 24 қазан 2026
24 қазанда Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
13:48, 19 шілде 2026
19 шілдедегі Алматы мен Астана айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:00, 29 тамыз 2026
29 тамызда Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Марат Байкамуров
16:17, Бүгін
Казахстанец Марат Байкамуров оступился в шаге от медали Grand Slam в Абу-Даби
Белорусский &quot;вольник&quot; Кадимагомедов лишил казахстанца Таира шанса побороться за медаль ЧМ
16:15, Бүгін
Белорусский "вольник" Кадимагомедов лишил казахстанца Таира шанса побороться за медаль ЧМ
Айдар Арапов
15:43, Бүгін
Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завершил своё выступление на Grand Slam в Абу-Даби
&quot;Вольник&quot; из Казахстана Нуркожа Кайпанов вышел в полуфинал домашнего чемпионата мира
15:02, Бүгін
"Вольник" из Казахстана Нуркожа Кайпанов вышел в полуфинал домашнего чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: