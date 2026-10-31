31 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамы берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:
- АҚШ доллары – 453,77 теңге;
- Еуро – 507,63 теңге;
- Рубль – 5,64 теңге;
- Қытай юані – 68,21 теңге.
Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде ақша айырбастау орындарындағы валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 509,95 теңге, сату – 516,95 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 592 теңге, сату – 601,97 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,23 теңге, сату – 6,5 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 511,25 теңге, сату – 517,11 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 592,96 теңге, сату – 603,93 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,1 теңге, сату – 6,4 теңге.
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