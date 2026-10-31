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$
453.87
508.33
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Қоғам

Астана, Алматы және Шымкентте ауа температурасы -3°С пен +22°С аралығында болады

Астана, Алматы және Шымкентте ауа температурасы -3°С пен +22°С аралығында болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2026 14:52 Сурет: ЖИ
Алдағы жексенбі, дүйсенбі және сейсенбі күндері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа температурасы -3°С пен +22°С аралығында болады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 1, 2 және 3 қарашаға арналған ауа райы болжамында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласының ауа райы болжамы

1 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан соғады, түнде 3-8, күндіз 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде -1-3°С, күндіз +10+12°С.

2 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +1+3°С, күндіз +6+8°С.

3 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Батыстан соғатын желдің жылдамдығы 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде -1-3°С, күндіз +4+6°С.

Алматы қаласының ауа райы болжамы

1 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +2+4°С, күндіз +12+14°С.

2 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +2+4°С, күндіз +14+16°С.

3 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +2+4°С, күндіз +14+16°С.

Шымкент қаласының ауа райы болжамы

1 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +19+21°С.

2 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +20+22°С.

3 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +19+21°С.

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Айдос Қали
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