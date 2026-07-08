Астана, Алматы және Шымкентте 9–11 шілдеде аптап ыстық болады
Астана
9 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыс бағытынан жел: түнде 3–8 м/с, күндіз 7–12 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +32...+34°С.
10 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс, шығыс желі 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +34...+36°С.
11 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс, шығыс желі 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +35...+37°С.
Алматы
9 шілде: құбылмалы бұлтты. Күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыс желі 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +31...+33°С.
10–11 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс, шығыс желі 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +34...+36°С.
Шымкент
9 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +37...+39°С.
10 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +23...+25°С, күндіз +38...+40°С.
11 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +24...+26°С, күндіз +38...+40°С.