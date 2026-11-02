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Қоғам

Бір айда 14 мыңнан астам адамға көбейді: Қазақстан халқының саны туралы жаңа дерек жарияланды

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, молодежь, толпа, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 14:22 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Ұлттық статистика бюросы 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ел халқының саны туралы мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соңғы жарияланған деректерге сәйкес, Қазақстан халқының саны 20 633 529 адамға жетті. Ал 1 қыркүйекте бұл көрсеткіш 20 618 796 адам болған. Демек, бір айда қазақстандықтардың саны 14 733 адамға артқан.

Сондай-ақ қала халқының саны 13 254 158 адамды, ал ауыл халқының саны 7 379 371 адамды құрады.

Халқы ең көп қала бұрынғысынша Алматы болып отыр. Мұнда 2 348 103 адам тұрады. Одан кейін Астана қаласы орналасқан. Елорда халқының саны – 1 639 176 адам. Үздік үштікті 1 294 050 тұрғыны бар Шымкент қаласы түйіндейді.

Өңірлер арасындағы көрсеткіштер де өзгермеген. Түркістан облысында 2 149 205 адам тұрады. Одан кейін Алматы және Жамбыл облыстары орналасқан. Олардың халқының саны тиісінше 1 596 532 және 1 215 656 адамды құрайды.

Халқы ең аз өңір – Ұлытау облысы. Мұнда барлығы 219 049 адам тұрады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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