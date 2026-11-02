"Кездесуге" кешіккені үшін соққыға жығылды: Жамбыл облысында оқушы жансақтау бөліміне түсті
Фото: pexels
Жамбыл облысында құрдасымен жанжалдасқан мектеп оқушысы ауруханаға түсті. Зардап шеккен бала жансақтау бөлімінде жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға 31 қазан күні кешке Бірлесу-Еңбек ауылында болған. Бұл туралы Halyqstan Telegram-арнасы жазды.
Тоғызыншы сынып оқушысының туыстарының айтуынша, оны қатыгездікпен ұрып-соғуға себеп болған жағдай – бейресми "жиынға" кешігіп келуі. Зардап шеккен баланың жақындары ауылда бейресми иерархия қалыптасқанын айтады.
"Жоғары сынып оқушылары өздерінен кішілерді түрлі тапсырмаларды орындауға мәжбүрлеп, олардан ақша жинайды. Ал бағынбағаны немесе кешіккені үшін жазалайды деген ақпарат бар", – делінген хабарламада.
Оқиғаға қатысты құқық қорғау органдары да пікір білдірді. Жамбыл облысы Полиция департаментінің өкілдері 2026 жылғы 2 қарашада Zakon.kz тілшісіне бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
"Алдын ала мәлімет бойынша, бұрыннан таныс кәмелетке толмаған екі жасөспірімнің арасында жанжал туындаған. Зардап шеккен бала ауруханаға жеткізілді. Оқиғаға қатысушылардың барлығы ұсталып, полицияға жеткізілді", – деп хабарлады ведомство.
Полиция тергеу амалдары жалғасып жатқанын, ал туыстары айтқан бопсалау және ақша жинау деректері мұқият тексеріліп жатқанын мәлімдеді.
Тергеу барысы Жамбыл облысы Полиция департаменті басшылығының жеке бақылауында.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript