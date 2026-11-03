Ақтөбедегі Неке сарайындағы әйелдің өліміне қатысты жаңа мәліметтер белгілі болды
Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 3 қарашада, Ақтөбедегі Неке сарайында әйел адам өлтірілді. Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі әйелдің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалғанын нақтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желілерде жәбірленушінің пышақ жарақаттарынан көз жұмғаны жазылды. Құқық қорғау органдары бұған дейін күдіктінің оқиға орнынан көп ұзамай анықталып, ұсталғанын хабарлаған. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Кейін полиция оқиғаның жаңа мән-жайын жариялады.
"Алдын ала анықталғандай, күдікті – марқұмның бұрынғы бірге тұрған адамы. Олардың мекеме ішінде ата-ана құқығынан бас тарту мәселесіне байланысты жанжал туындаған", – деп хабарлады Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Қазір оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
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