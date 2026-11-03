#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
453.26
506.7
5.58
Қоғам

Бектенов Көлік министрлігінің ұжымына жаңа министрді таныстырды

Бектенов Көлік министрлігінің ұжымына жаңа министрді таныстырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 19:46 Сурет: Үкіметтің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Мемлекет басшысының тиісті Жарлығымен Премьер-министрдің орынбасары – көлік министрі қызметіне тағайындалған Әсел Жанасованы министрлік ұжымына таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жиында Премьер-министр Нұрлан Сауранбаевқа еліміздің көлік саласын дамытуға қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Сондай-ақ Әсел Жанасованың мол еңбек тәжірибесі атап өтілді. Әсел Жанасова әр жылдары "Зерде" холдингі және "Қазпошта" акционерлік қоғамын басқарған. Сонымен қатар сауда және интеграция вице-министрі, Президент кеңесшісі, Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып қызмет атқарған.

Бектенов Көлік министрлігінің ұжымына жаңа министрді таныстырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 19:46

Сурет: Үкіметтің баспасөз қызметі

Олжас Бектенов сала алдында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері" атты Қазақстан халқына Жолдауында айқындалған ауқымды міндеттер тұрғанын атап өтті.

"Президент келесі жылды ауқымды құрылыс жылы деп жариялады. Бұл көлік инфрақұрылымын дамыту саласын да қамтиды. Алдымызда тұрған міндеттер айқын. Еліміздің географиялық орналасуын ескере отырып, қолда бар әлеуетті барынша тиімді пайдалануымыз керек. Келер жылы көлік саласының барлық бағыты бойынша ірі жобаларды іске қосу жоспарланған. Сапалы әрі уақтылы жүзеге асырылуын қамтамасыз ету қажет", — деп атап өтті Премьер-министр.

Көлік министрлігінің негізгі басым бағыттары қатарында жергілікті және республикалық маңызы бар автомобиль жолдары құрылысының жоғары сапасын қамтамасыз ету, жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту, 2027 жылы автомобиль өткізу пункттерін реконструкциялауды аяқтау, сондай-ақ Қазақстанның Еуразиядағы негізгі көлік-логистикалық хаб ретіндегі позициясын нығайту міндеттері айқындалды.

Еске салайық, бұған дейін Әсел Жанасова Премьер-министрдің орынбасары – көлік министрі болып тағайындалғанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олжас Бектенов, Жаслан Мәдиев
18:45, 06 мамыр 2024
Бектенов жаңа министрге ақпараттық қауіпсіздікті күшейтуді тапсырды
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа көлік министрінің алдына қандай міндеттер қойғаны белгілі болды
14:10, 30 маусым 2025
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа көлік министрінің алдына қандай міндеттер қойғаны белгілі болды
Олжас Бектенов, Үкімет, жаңадан тағайындалған, министрлер, таныстыру
17:10, 03 қыркүйек 2026
Олжас Бектенов жаңадан тағайындалған министрлерді таныстырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИФА
22:33, Бүгін
Фабио Каннаваро может досрочно покинуть пост главного тренера сборной Узбекистана
Фото: UFC
22:15, Бүгін
Пётр Ян получил роскошный Rolls-Royce Cullinan после победы на UFC 333
Фото: ATP
21:35, Бүгін
Новак Джокович с трудом вышел во второй круг "Мастерса" в Париже
Фото: КХЛ
21:26, Бүгін
Шайба Михайлиса не помогла "Металлургу" обыграть ЦСКА в матче КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: