Депозит бойынша сыйақыға салынатын салық: Қазақстанда маңызды мәлімдеме жасалды
JAQ.OrtCom жалған ақпаратпен күрес орталығының 2026 жылғы 5 қарашадағы мәліметінше, ресми түсіндірмелерге қарамастан, әлеуметтік желілерде әлі де жалған ақпараттар кездеседі.
Осыған байланысты Қазақстанның Ұлттық экономика министрлігі ресми мәлімдеме жасады. Ведомство мұндай салықты енгізу мәселесі Үкіметте қарастырылып жатпағанын нақтылады.
"ҚР Салық кодексінің 430-бабына сәйкес, жеке тұлғалардың банктік салымдары (депозиттері) бойынша төленетін сыйақыға жеке табыс салығы салынбайды".
Орталық өкілдері тағы да таратылып жатқан мәлімдемелердің заңды негізі жоқ екенін атап өтті.
Сондай-ақ заңда көзделген белгілер болған жағдайда, көрінеу жалған ақпаратты қасақана тарату заңда белгіленген тәртіппен құқықтық баға беруге және жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін екенін еске салды.
Еске салайық, бір күн бұрын, 4 қарашада Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) қазақстандықтардың шоттары қандай себептермен бұғатталатынын және оны қалай шешуге болатынын түсіндірген болатын.