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Қоғам

Депозит бойынша сыйақыға салынатын салық: Қазақстанда маңызды мәлімдеме жасалды

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Қазақстанда жеке тұлғалардың депозиттері бойынша сыйақыға салық енгізіледі деген ақпарат кеңінен таралып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

JAQ.OrtCom жалған ақпаратпен күрес орталығының 2026 жылғы 5 қарашадағы мәліметінше, ресми түсіндірмелерге қарамастан, әлеуметтік желілерде әлі де жалған ақпараттар кездеседі.

Депозит бойынша сыйақыға салынатын салық: Қазақстанда маңызды мәлімдеме жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 12:00

Сурет: Telegram/JAQortcomkz

Осыған байланысты Қазақстанның Ұлттық экономика министрлігі ресми мәлімдеме жасады. Ведомство мұндай салықты енгізу мәселесі Үкіметте қарастырылып жатпағанын нақтылады.

"ҚР Салық кодексінің 430-бабына сәйкес, жеке тұлғалардың банктік салымдары (депозиттері) бойынша төленетін сыйақыға жеке табыс салығы салынбайды".

Орталық өкілдері тағы да таратылып жатқан мәлімдемелердің заңды негізі жоқ екенін атап өтті.

Сондай-ақ заңда көзделген белгілер болған жағдайда, көрінеу жалған ақпаратты қасақана тарату заңда белгіленген тәртіппен құқықтық баға беруге және жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін екенін еске салды.

Еске салайық, бір күн бұрын, 4 қарашада Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) қазақстандықтардың шоттары қандай себептермен бұғатталатынын және оны қалай шешуге болатынын түсіндірген болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
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