Алматы мен тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін "Қазгидромет" РМК мамандары төрт қаланың тұрғындарына ескерту жасады. Бұған атмосферада ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін метеорологиялық жағдайлар себеп болып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандардың мәліметінше, 2026 жылғы 6 қараша, жұма күні Қазақстанның төрт қаласында атмосферада ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Атап айтқанда:
- Алматыда;
- Талдықорғанда.
Ал түнде:
- Павлодарда;
- Өскеменде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, баяу жел, тұман, инверсия) үйлесуі.
Айта кетейік, 2026 жылғы 5 қарашада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Астана, Алматы және еліміздің тағы алты қаласында болжанған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript