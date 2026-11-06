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Қоғам

Қарашада оңтүстікте күн +27 градусқа дейін жылынады – "Қазгидромет" себебін түсіндірді

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 17:16 Фото: Zakon.kz
7-8 қарашада Қазақстанның оңтүстігінде жаздағыдай жылы ауа райы сақталады. Ауа температурасы +27 градусқа дейін көтеріледі. "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі мұндай ауа райын климаттық ауытқу деп санауға бола ма деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің болжамынша, елдің шығысында да күн жылынады. Онда ауа температурасы +17 градусқа дейін жетеді.

"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің мәліметінше, мұндай температура көрсеткіштері климаттық ауытқу болып саналмайды. Жылынуға оңтүстік циклонның жақындауы себеп болған.

Сондай-ақ мамандар температураның көтерілуі алдағы қыс мезгіліне әсер етпейтінін атап өтті.

"Апта соңына қарай ауа температурасы қайта төмендейді", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
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Айдос Қали
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