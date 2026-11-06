#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
451.87
507.31
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
451.87
507.31
5.53
Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 7 және 8 қараша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 17:34 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 6 қарашада сағат 17:10-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша кешкі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 447,22 теңге болды. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 3,94 теңгеге төмен.

Еуроның орташа сараланған бағамы 500,18 теңгеге дейін түсіп, 6,85 теңгеге арзандады.

Рубль бағамы да 0,05 теңгеге төмендеп, 5,46 теңге болды.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 67,17 теңгені құрады. Ол 0,68 теңгеге арзандады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 448,3–450,4 теңгеден, еуро 499,2–504,4 теңгеден, рубль 5,21–5,33 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

6 қараша күні таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 451,87 теңге, еуроны 507,31 теңге, рубльді 5,53 теңге деп белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 7-8 ақпан
18:29, 06 ақпан 2026
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 7-8 ақпан
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
17:20, 07 тамыз 2026
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 8 және 9 тамыз
Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
17:27, 10 шілде 2026
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 11 және 12 шілде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров на этапе Гран-при во Франции
19:00, Бүгін
Михаил Шайдоров не смог пробиться в топ-3 после короткой программы на Гран-при Китая
Михаил Кравец на тренерском мостике Барыса в матче КХЛ
18:42, Бүгін
"Позволили им вернуться в игру": Кравец объяснил поражение "Барыса" во Владивостоке
Асем Орынбай на международном турнире по стендовой стрельбе
18:15, Бүгін
Асем Орынбай принесла Казахстану первую лицензию на Олимпиаду-2028
Тяжёлая атлетика
17:57, Бүгін
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике: Артём Антропов не вошёл в тройку сильнейших
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: